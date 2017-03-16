Правительство Чеченской Республики на сайте госзакупок разместило заказ, в котором объектом закупки значится "Шашлык-Машлык". Максимальная цена этого контракта составляет 550 тысяч рублей.

Аукцион будет проведен 20 марта. Исполнитель заказа в последующим должен обеспечить трансфер не менее 50 человек. Кроме этого, исполнитель должен обеспечить проживание в минимум четырехзвездочном отеле.

Тот, кому достанется тендер должен будет предоставить не менее 30 шатров, мангалы, дрова для розжига и сувениры в виде кристалла под названием "Сердце Чечни".