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Заместитель начальника УМВД по Барнаулу Андрей Арестов, обвиняемый во взяточничестве, останется под стражей.

Такое решение принял Октябрьский районный суд краевой столицы, удовлетворив ходатайство органов следствия. "Суд удовлетворил ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей", — сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении СКР.

В СИЗО Андрей Арестов будет находиться до 12 мая. Напомним, что замначальнику УМВД по Барнаулу инкриминируют взяточничество в особо крупном размере.

Как полагает следствие, Андрей Арестов, возглавляя следственное управление городского УМВД, предложил некоему гражданину передать ему незаконное вознаграждение за прекращение уголовного преследования.

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В период с мая 2016 года по январь 2017 года полицейский получал частями взятку на сумму более одного миллиона рублей. Как отмечают в СКР, посредником Арестова выступал его знакомый.

Также отметим, что изначально Октябрьский районный суд избрал в отношении полицейского меру пресечения в виде домашнего ареста, однако это решение было обжаловано в краевом суде и в итоге полицейский отправился в СИЗО.