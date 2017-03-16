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Житель алтайского села Санниково, желавший приобрести стиральную машину, стал жертвой мошенников, сообщили в ГУ МВД по краю.

"Мужчина хотел совершить покупку стиральной машины, воспользовавшись популярным сайтом объявлений. Позвонил по одному из объявлений, где ему предложили перевести в качестве предоплаты пять тысяч рублей", — уточняют в полиции.

В итоге покупатель перевел деньги, но товар не получил.

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В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители установили, что звонок жертве преступления поступил с абонентского номера, зарегистрированного в соседней Новосибирской области.