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Американские ВМС зафиксировали российский корабль-разведчик "Виктор Леонов" у восточного побережья страны, пишет РИА "Новости" со ссылкой на телеканал Fox News
Как сообщается, российский корабль был замечен примерно в 37 километрах к юго-востоку от американской базы подводных лодок Кингс-Бей, которая расположена в штате Джорджия.
Отметим, что корабль не заходил в территориальные воды Америки.
Комментарии
То что они не заметили стратегический ноутбук, в количестве 10 мГт, это уже радует.
Урана у нас хватит на всех (с) Россия