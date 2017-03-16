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Американские ВМС зафиксировали российский корабль-разведчик "Виктор Леонов" у восточного побережья страны, пишет РИА "Новости" со ссылкой на телеканал Fox News

Как сообщается, российский корабль был замечен примерно в 37 километрах к юго-востоку от американской базы подводных лодок Кингс-Бей, которая расположена в штате Джорджия.

Отметим, что корабль не заходил в территориальные воды Америки.