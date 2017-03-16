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ВМС США заметили у восточного побережья страны корабль-разведчик из России

, ИА "Амител"
Судно было замечено в 37 километрах к юго-востоку от американской базы

Фото: i.imgur.com

Американские ВМС зафиксировали российский корабль-разведчик "Виктор Леонов" у восточного побережья страны, пишет РИА "Новости" со ссылкой на телеканал Fox News

Как сообщается, российский корабль был замечен примерно в 37 километрах к юго-востоку от американской базы подводных лодок Кингс-Бей, которая расположена  в штате Джорджия.

Отметим, что корабль не заходил в территориальные воды Америки.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

16.03.2017 11:26
- гость -

То что они не заметили стратегический ноутбук, в количестве 10 мГт, это уже радует.

0  0
16.03.2017 11:29
- гость -

Урана у нас хватит на всех (с) Россия

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