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Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, показал, что 78% граждан РФ уверены в том, что воссоединение с Крымом принесло пользу, передает РИА Новости со ссылкой на "Известия".

Отмечается, что в прошлом году это мнение разделяли 60% респондентов. О негативных последствиях воссоединения России и Крыма заявляют 13% участников опроса.

Любопытно, что 89% опрошенных при этом говорят о пользе воссоединения с Россией для крымчан. Вредным для Крыма такой шаг считают 5% опрошенных, а еще 6% затруднились с ответом.

"Крым — это Россия. С этим утверждением согласны 97% граждан нашей страны. Отказываются воспринимать полуостров как часть РФ только 2% опрошенных, еще 1% респондентов затруднились ответить на этот вопрос", — добавляет издание.

Большинство участников исследования общественного мнения уверены, что Крым и Севастополь не должны получать финансовые преференции. В пользу этого выступают только 10% респондентов.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло в марте 2014 года по итогам референдума. За слияние с РФ проголосовали 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя.