Фото: om-saratov.ru
Посетительница торгового центра в Алма-Аты заметила там истощенного, избитого мужчину, который весь день просидел на лавке в магазине. Она обратила внимание на то, что у него были сломаны уши и раздроблена нога, пишет РИА "Новости".
Женщина не осталась равнодушной и начала спрашивать мужчину о том, что с ним случилось. Он рассказал, что его имя Юрий Образцов. Пару лет назад он приехал в Казахстан по делам, затем его похитили и он попал в рабство. Сколько он провел в таких условиях, мужчина не помнит. Знает лишь, что жил где-то на фермерском хозяйстве, его постоянно били. Образцов смог сбежать от тех, кто его похитил.
Били мужчину так, что у него начались провалы в памяти. Он смог назвать лишь свой адрес в Новосибирске. Женщина в интернете разместила объявление, которое заметили волонтеры из Новосибирска. Они и нашли родных физика.
Скоро Образцов получит временное удостоверение личности. А после этого купит билет в родной город.
Комментарии
Ой, да это же русский! Их можно.
Стопудняк,что попал в рабство к русским криминальным элементам.
11:30, ну да, а в России назови их #@рка, и будешь иметь проблемы с законом. Наш закон защищает всех, кроме собственных граждан.
Бедолага... в наши дни такое ещё случается что ли... желаю выздоровления физического и психического. Сама постоянно мотаюсь по командировкам, надо быть осмотрительней
кошмар! Здоровья, Вам Юрий, и сил восстановиться!!!!
Казахи пока еще варвары... Отсталый народ!
У меня одного впечатление, что коренной - фашист узкоплёночный? Угнетённый русскими образованием, медициной, дорогами, электричеством, газом?
Расистское отребье думаешь поведусь на твоя туфту,такие условия создаёте пришельцы клятые,что коренное население практически вымерло.
Получется у нас рабовладельческий строй? Не зря некоторые мохнатые личности хотят его проапгрейдить хотя бы до монархии.
Коренное - бухайте меньше, вымиральщики Никто вам в глотку ее не заливает
Получется у нас рабовладельческий строй? ---------------------------------------Речь о Казахстане. Вполне допускаю такой факт на юге Казахстана.
рубанок себя за этого ядерщика выдавал?
16.03.2017 11:30 - гость - Ой, да это же русский! Их можно.
Этот человек ученый от бога! А вот почему к ученным так бездарно относятся? Это вопрос к ФСБ!
Рабство процветает во всех южных республиках. Хорошо бы гипнозом дядьке подлечиться и узнать адрес места, наверняка он там не один такой был.
Шо таки казахи атомну бонму на конной тяге робют?
держать такого человека в рабстве все равно что навоз развозить на линкольне
Надо туда коренного отправить, пусть там разберётся с русским криминалом.
Коренной, тебе правильно сказали - бухай меньше. Меньше будет расистко-фашистких мыслей в твоём мозжечке. И ещё, когда резиновые сапоги надеваешь, надевай не на голою ногу, а с носком, или с портянкой. Болезней лёгких и суставов не будет.
рабовладельцы не спрашивают ядерщик или математик
А рабовладельце никак не найти, он же не знает адрес фермерского хозяйства и фамилии фермеров не знает
16.03.2017 12:51 - гость - рабовладельцы не спрашивают ядерщик или математик
одно время из России пропадали именно физики, при чем там десятка полтора. во всяком случае сми писали об этом.
В Казахстане рабовладельческий строй?
коренной АК на самом деле белоленточный, а под патриота косит, чтобы считали их идиотами
Пэнсионер,да не оне, данные на тебе на Ленэна 30 сбирают,дэдэ!