Фото: om-saratov.ru

Посетительница торгового центра в Алма-Аты заметила там истощенного, избитого мужчину, который весь день просидел на лавке в магазине. Она обратила внимание на то, что у него были сломаны уши и раздроблена нога, пишет РИА "Новости".

Женщина не осталась равнодушной и начала спрашивать мужчину о том, что с ним случилось. Он рассказал, что его имя Юрий Образцов. Пару лет назад он приехал в Казахстан по делам, затем его похитили и он попал в рабство. Сколько он провел в таких условиях, мужчина не помнит. Знает лишь, что жил где-то на фермерском хозяйстве, его постоянно били. Образцов смог сбежать от тех, кто его похитил.

Били мужчину так, что у него начались провалы в памяти. Он смог назвать лишь свой адрес в Новосибирске. Женщина в интернете разместила объявление, которое заметили волонтеры из Новосибирска. Они и нашли родных физика.

Скоро Образцов получит временное удостоверение личности. А после этого купит билет в родной город.