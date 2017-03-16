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Постпред США при ООН Никкии Хейли заявила, что России нельзя доверять, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на слова американского дипломата, сказанные ею телеканалу NBC News.
Хейли отметила, что к "российской угрозе" не стоит относиться легкомысленно. "Отнеситесь к этому серьезно. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России", — подчеркнула постпред.
Примечательно, сам телеканал NBC при этом указал на то, что слова Хейли разнятся с позицией президента США Дональда Трампа, выступающего за налаживание отношений с РФ.
Отмечается и то, что данное заявление американского дипломата прозвучало в эфире спустя несколько часов после того, как Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против четырех россиян, подозреваемых во взломе аккаунтов сайта Yahoo.
В данном случае речь идет о хакерах Алексее Белане и Кариме Баратове, а также работниках ФСБ Дмитрие Докучаеве и Егоре Сущине.
Комментарии
Да, тяжко им наверное живется с мыслями о том, что Россия может на них завтра напасть. Ведь это мы открыли более тысячи баз за пределами своей страны, это мы развязали множество военных конфликтов в мире за последние 2 десятка лет. Америке нужно вручить очередную "премию мира".
Типа, кто-то может доверять Америке?
Какая страшнаяяяяя женщина, бррр А хакеры у нас молодцы, так держать.