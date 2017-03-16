Фото: newser.com

Постпред США при ООН Никкии Хейли заявила, что России нельзя доверять, сообщает Lenta.ru, ссылаясь на слова американского дипломата, сказанные ею телеканалу NBC News.

Хейли отметила, что к "российской угрозе" не стоит относиться легкомысленно. "Отнеситесь к этому серьезно. Мы не можем доверять России. Мы никогда не должны доверять России", — подчеркнула постпред.

Примечательно, сам телеканал NBC при этом указал на то, что слова Хейли разнятся с позицией президента США Дональда Трампа, выступающего за налаживание отношений с РФ.

Отмечается и то, что данное заявление американского дипломата прозвучало в эфире спустя несколько часов после того, как Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против четырех россиян, подозреваемых во взломе аккаунтов сайта Yahoo.

В данном случае речь идет о хакерах Алексее Белане и Кариме Баратове, а также работниках ФСБ Дмитрие Докучаеве и Егоре Сущине.