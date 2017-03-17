Выбор квартиры ответственный и серьезный шаг. Особенно, если речь о переезде в другой город. Принять решение легче, увидев район, дом, планировки, оценив месторасположение и инфраструктуру вокруг. Для тех, кто собирается переехать в Новосибирск существует бесплатный сервис экскурсий по новостройкам города.

Строительная компания "Сибакадемстрой" проводит экскурсии для жителей других городов по новостройкам и готовым квартирам в Новосибирске. Специалист компании встретит в аэропорту или на вокзале и покажет различные проекты – микрорайон "Европейский Берег", квартал "Панорама", квартал "На Декабристов" и квартал "Дунаевский".

На фотографии: микрорайон "Европейский Берег". Признан лучшим реализованным проектом комплексного освоения территорий по версии Минстрой РФ в 2016 году.

На фотографии: квартал "Панорама" со сноу-парком.

На фотографии: квартал "На Декабристов" в Тихом центре Новосибирска.

На иллюстрации: проект внешнего вида и благоустройства квартала "Дунаевский".

На территории каждого проекта "Сибакадемстрой" открыт офис продаж. В нем организована клиентская зона, установлен макет, по которому легко понять масштаб всей застройки. Специалист компании поможет выбрать планировку и удобный способ покупки.

Оказавшись в микрорайоне, квартале со сформированной средой, легко представить свою будущую жизнь. Прикинуть путь от дома до работы, садика, школы и магазина. Увидеть, где гуляют дети, как они защищены. Свободны ли парковочные места рядом с домом. Достаточно ли тихо и уютно во дворе. Специалист "Сибакадемстрой" во время экскурсии расскажет о технологических процессах, материалах, работе Управляющей компании, ответит на вопросы.

На фотографии: жители "Европейского Берега" во дворе.

На фотографии: жители "Европейского Берега" на площадке для стритбола.

Для того, чтобы понять преимущества планировки, нужно оказаться внутри квартиры. Зайти в каждую комнату, открыть окна, увидеть сколько света в спальне и пространства на кухне.

На фотографии: квартира с отделкой в микрорайоне "Европейский Берег".

В своих проектах "Сибакадемстрой" создает демонстрационные этажи. Пока строится дом, покупатель может увидеть, как будет выглядеть лифтовый холл, входные двери, отделка квартиры. На демонстрационных этажах представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры разных типов – с классической кухней и объединенной кухней-гостиной.

На фотографии: демо-этаж в квартале "Панорама".

Для жителей других городов существует тест-драйв квартир. Они смогут пожить один день в квартире в микрорайоне "Европейский Берег". В ней выполнена отделка, расставлена мебель, есть бытовая техника и посуда, подключено телевидение и интернет. Можно почувствовать как живут жители "Европейского Берега", прогуляться по микрорайону и пообщаться с соседями.

На фотографии: квартира для тест-драйва в "Европейском Берег".

Поездку в Новосибирск можно запланировать на будни или выходные в удобное время. Если выбрать квартиру в одном из проектов во время экскурсии, специалист "Сибакадемстрой" забронирует ее. После в родном городе покупатель сможет оформить сделку дистанционно, включая регистрацию договора в Росреестре. На период оформления за клиентом будет закреплен персональный менеджер и специалист юридического сервиса, далее по любым вопросам будет сопровождать Служба заботы о клиентах.

Записаться на экскурсию и тест-драйв можно на сайте sastroy.com или по телефону (383) 230 00 30.

"Сибакадемстрой" входит в состав компании Брусника, которая реализует проекты жилищного строительства в шести крупных российских городах. В январе 2016 года Брусника заняла 11 место по объему текущего строительства среди застройщиков РФ в рейтинге "Национального объединения застройщиков жилья". СП ООО "Сибакадемстрой" входит в ТОП-3 застройщиков Новосибирска по данным мэрии Новосибирска и Новосибирскстата в 2016 году.