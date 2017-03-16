Фото: belokurikha.ru

Первый масштабный туристический комплекс на инвестиционной площадке туркластера Белокуриха-2 в Алтайском крае начнет работу уже этим летом.

В данном случае речь идет об историко-рекреационном комплексе "Купеческая слобода Андреевых". Как сообщили в компании "Курорт Белокуриха", занимающейся строительством, объект планируется сдать в середине июня.

Сейчас строительные работы здесь уже находятся в завершающей стадии. Затем начнется внутреннее оформление и проработка ландшафтного дизайна.

В комплекс входят кузница, дом хлеба, домик знахарки и двухэтажное здание, представляющее собой сруб 1822 года постройки. Здесь расположатся ресторан.

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Комментируя скорое открытие купеческой слободы, руководитель музейного комплекса АО "Курорт Белокуриха" Евгений Новиков отметил: "Практически все предметы, используемые в оформлении комплекса, будут старинными. Работа над поиском аутентичных вещей ведется уже 10 месяцев".

Напомним, ранее стало известно, что в Белокурихе-2 в грядущем зимнем сезоне откроется новый горнолыжный комплекс.



