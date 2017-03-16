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Новости

Первый туристический комплекс Белокурихи-2 откроют в июне. Фото

, ИА "Амител"
Сдача историко-рекреационного комплекса "Купеческая слобода Андреевых" назначена на середину июня этого года

Фото: belokurikha.ru

Первый масштабный туристический комплекс на инвестиционной площадке туркластера Белокуриха-2 в Алтайском крае начнет работу уже этим летом.

В данном случае речь идет об историко-рекреационном комплексе "Купеческая слобода Андреевых". Как сообщили в компании "Курорт Белокуриха", занимающейся строительством, объект планируется сдать в середине июня.

Сейчас строительные работы здесь уже находятся в завершающей стадии. Затем начнется внутреннее оформление и проработка ландшафтного дизайна.

В комплекс входят кузница, дом хлеба, домик знахарки и двухэтажное здание, представляющее собой сруб 1822 года постройки. Здесь расположатся ресторан.

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Комментируя скорое открытие купеческой слободы, руководитель музейного комплекса АО "Курорт Белокуриха" Евгений Новиков отметил: "Практически все предметы, используемые в оформлении комплекса, будут старинными. Работа над поиском аутентичных вещей ведется уже 10 месяцев".

Напомним, ранее стало известно, что в Белокурихе-2 в грядущем зимнем сезоне откроется новый горнолыжный комплекс.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.03.2017 11:40
- гость -

У них там че эпоха феодализма? Уверен, ценник будет как за отель 5*****

0  0
16.03.2017 11:49
- гость -

- гость - 16 марта 2017 г. 11:40 Это ж Белокуриха - там везде так, Ценник как за 5*, а удобства на улице. По поводу питания так же, магазинные пельмени по ценам лобстеров продают

0  0
16.03.2017 12:02
- гость -

В июне? В Белокурихе 2? В пустыне? Там дорога в никуда. И за два месяца построят? Бред. Не в этой стране. А удобства да, будут на улице.

0  0
16.03.2017 12:33
- гость -

Это что за деревня

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