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Три 13-летних девочки позвали своего ровесника в дом к одной из них по случаю празднования 8 марта и избили подростка, а сам процесс сняли на камеры мобильного телефона, пишет "ТАСС".

Когда мальчик пришел в гости, девочки обвязали руки полотенцем и наносили побои. Через какое-то время к избиению присоединился еще один мальчик. Он тоже снимал все на видео, а потом выложил этот ролик в сеть.

Родители избитого подростка обратились в правоохранительные органы. Они также рассказал, что после избиения их ребенка какое-то время удерживали в подполье дома. На теле и лице подростка были зафиксированы синяки и ссадины.

Следователи назначили доследственную проверку по факту произошедшего.