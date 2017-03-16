Фото: saroblnews.ru
Три 13-летних девочки позвали своего ровесника в дом к одной из них по случаю празднования 8 марта и избили подростка, а сам процесс сняли на камеры мобильного телефона, пишет "ТАСС".
Когда мальчик пришел в гости, девочки обвязали руки полотенцем и наносили побои. Через какое-то время к избиению присоединился еще один мальчик. Он тоже снимал все на видео, а потом выложил этот ролик в сеть.
Родители избитого подростка обратились в правоохранительные органы. Они также рассказал, что после избиения их ребенка какое-то время удерживали в подполье дома. На теле и лице подростка были зафиксированы синяки и ссадины.
Следователи назначили доследственную проверку по факту произошедшего.
Комментарии
Пришёл с подарком на сумму меньше 50 тыс?
Девочки учатся пользоваться мальчиком. Закон Женщин защищает, мужик всегда виноват. Что не сказали, что он пытался их изнасиловать.
Ай да дефчёнки, ай да шалуньи, оттянулись не по детски. Достойная и проф есиональная смена растёт и без всяких академиев.
Щас подожди подадут на него
. Закон Женщин защищает, мужик всегда виноват. Что не сказали, что он пытался их изнасиловать.
Ага, точно, особенно закон защищает женщин, когда их мужья годами истязают.Полиция не помогает даже тем, кто заявления пишет и не забирает. В полиции тоже мужики.