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Пассажирский самолет, совершавший рейс Москва-Томск, совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Причиной послужило плохое самочувствие одного из пассажиров, пишет РИА "Новости".

Как сообщается, командир лайнера запросил посадку в аэропорту "Кольцово" . Самолет приземлился в штатном режиме. Больного пассажира передали в руки медикам, а самолет продолжил полет.

Известно, что ЧП произошло в самолете компании "Аэрофлот". Плохо стало 63-летней женщине. Медики оказали ей помощь, от госпитализации она отказалась, но обратно в самолет не села.