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Экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон рассматривает возможность побороться за кресло мэра Нью-Йорка, передает "Интерфакс" со ссылкой на портал TMZ, который в свою очередь, опирается на собственный источник.
Согласно имеющимся данным, Клинтон в данный момент действительно не исключает такого сценария для продолжения своей политической карьеры.
Впрочем, ряд СМИ напоминают, что слухи о возможности выдвижения Хиллари в мэры Нью-Йорка периодически циркулируют в прессе. При этом консультанты Клинтон в свое время их уже опровергали.
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Напомним, что в данный момент градоначальником Нью-Йорка является Билл де Блазио.
Комментарии
Хорошая кандидатка,по улицам города пройдёт,за собой,всё песочком присыпит! Никто не подскальзнёться!