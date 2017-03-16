Барнаульские полицейские ищут злоумышленников, похитивших деньги у пенсионерки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Известно, что на мобильный телефон женщины днем раздался звонок. Неизвестный мужчина сообщил, что ее племянник стал виновником ДТП. Для того, чтобы "решить все вопросы" ей нужно перевести на его счет пять тысяч рублей.

Женщина знала о таких аферах, но тем не менее деньги перевела. Вскоре она узнала, что с племянником все в порядке и в ДТП он не попадал. Тогда женщина обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: "мошенничество".