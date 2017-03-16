Выставка в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой открылась в в лондонском Музее науки в среду, 15 марта. Первые посетители встретили Терешкову овациями, передают РИА "Новости".
Выставка "Валентина Терешкова: первая женщина в космосе" рассказывает историю жизни известной во всем мире советской женщины: от ее работы на фабрике до политической карьеры.
В экспозиции представлены фотографии, документы и личные вещи, а также документальный фильм с редкими архивными кадрами из истории советской космонавтики и воспоминания Терешковой о своем полете на корабле "Восток-6".
"Очень важно, что британцы могут познакомиться, как начиналась пилотируемая космонавтика в нашей стране. Труд космонавтов и техника представлены на этой выставке. Я надеюсь, что интерес будет и у молодежи, и у более взрослого населения", — сказала сама 80-летняя Валентина Терешкова на открытии выставки.
Она отметила, что британцы проявляют большой интерес к истории российской космонавтики. А российских женщин-космонавтов назвала перспективными для новых полетов в космос.
Кстати, на гала-вечере также присутствовала первый британский космонавт Хелен Шерман.
Напомним, Валентина Терешковой полетела в космос в качестве единственного члена экипажа — командира корабля "Восток-6" 16 июня 1963. После нее в космос летали еще 59 женщин, трое из них из СССР и России.
Комментарии
Выставка в свою честь....как-то режет слух, не.....
"Терешкова открыла в Лондоне выставку в свою честь" скромность шкалит. Какая часть огромная, что можно открыть целую выставку и где - в ЛОНДОНЕ. Не космос, не РОСИИЯ, ни достижения Родной страны. Именно в свою честь?
Какая странная, но интересная новость. Неожиданно.
Что вас так не устраивает? Выставка называется "Валентина Терешкова: первая женщина в космосе". Выставку устраивает Музей науки в Лондоне, планировалась она еще в прошлом году.
http://vpk-news.ru/news/30235
Значит всего летало 60 женщин, 4 из них СССР и Россия. Остальных 56 запускали буржуи, им собачек было жалко.