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Новости

Художественный музей на площади Октября в Барнауле достроят за 122 млн руб.

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Работы должны быть завершены за восемь месяцев с момента подписания контракта

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Средства в размере 122,5 миллионов рублей выделяет бюджет Алтайского края на продолжение работ по строительству художественного музея на площади Октября в Барнауле.

Такова максимальная сумма контракта, говорится на сайте Госзакупок. Заявка на проведение конкурса для определения подрядчика, который возьмется за завершение затянувшейся стройки, была опубликована на этой неделе. При этом речь идет о работах, не связанных с внутренней отделкой музея.

Предложения от фирм, готовых зайти на площадку, будут принимать до 5 апреля. Рассмотрят их 25 апреля. Подрядчик должен будет завершить работы за восемь месяцев с начала подписания контракта.

Как неоднократно сообщал Amic.ru, реконструкция комплекса ведется уже несколько лет. Стоимость работ оценивается в сотни миллионов рублей. Изначально комплекс предполагалось открыть в 2015 году.

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Затем сроки сместились на весну 2017-го. После расторжения контракта с подрядчиком – "СтройГАЗом" – вводить объект решено поэтапно. В январе этого года губернатора Александр Карлин рассказал, что на тот момент на культурный объект было потрачено в общей сложности 280 миллионов рублей.

Художественный музей планируют оснастить по последнему слову техники – помимо шикарного фасада и интерьера, здесь установят лифты, создадут новейшую инфраструктуру, организуют радиосвязь и телевидение.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.03.2017 13:11
Один вопрос

Зачем?

Проще было сразу снести. Вариантов с пользой для горожан было много.

0  0
16.03.2017 13:13
- гость -

122 млн руб. - чувствуются любят у нас в Барнауле исскуство

0  0
16.03.2017 13:16
- гость -

25 апреля рассмотрят, в 2019 продолжат стройку! продайте Ракшину, пусть сделает мега-маркет Мария-Ра, и не мозолит глаза этой стройкой.

0  0
16.03.2017 13:18
Юнь

Распил, недоперепил

0  0
16.03.2017 13:28
- гость -

а куда делся тот кто до этого строил?

0  0
16.03.2017 13:30
- гость -

Не достроят за 122 млн)))Плавали уже...

0  0
16.03.2017 13:42
- гость -

на продолжение работ по строительству художественного музея на площади Октября...

а говорили реконструкция

0  0
16.03.2017 13:44
- гость -

По губернаторской программе "80х80" проводится масштабная реконструкция музея, после которой его общая площадь увеличится более чем в пять раз и составит более 10 тыс. кв. м, из них экспозиционная площадь - более 1,7 тыс. кв. м, площадь фондохранилища - более 1,2 тыс. кв. м.

Работы на объекте ведет компания "СтройГАЗ" согласно контракту, заключенному в 2012 году.

из новостей 2015 года

0  0
16.03.2017 13:56
- гость -

стройка тормознулась из-за проблем у предыдущего подрядчика Стройгаза.

зря вы ядом плещете, полезное же здание для города делают, художественный музей. не супермаркет, не кабак, а музей. много в городе музеев, да и вообще культурных мест?

ей-Богу, ноют и ноют...

0  0
16.03.2017 14:19
- гость -

Можно подумать, что есть что в этих музеях показывать. Ни Микельанджелы, ни Донателы, ни даже авторы нидзя-черепах у нас не творило.

0  0
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