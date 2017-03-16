Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Средства в размере 122,5 миллионов рублей выделяет бюджет Алтайского края на продолжение работ по строительству художественного музея на площади Октября в Барнауле.
Такова максимальная сумма контракта, говорится на сайте Госзакупок. Заявка на проведение конкурса для определения подрядчика, который возьмется за завершение затянувшейся стройки, была опубликована на этой неделе. При этом речь идет о работах, не связанных с внутренней отделкой музея.
Предложения от фирм, готовых зайти на площадку, будут принимать до 5 апреля. Рассмотрят их 25 апреля. Подрядчик должен будет завершить работы за восемь месяцев с начала подписания контракта.
Как неоднократно сообщал Amic.ru, реконструкция комплекса ведется уже несколько лет. Стоимость работ оценивается в сотни миллионов рублей. Изначально комплекс предполагалось открыть в 2015 году.
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Затем сроки сместились на весну 2017-го. После расторжения контракта с подрядчиком – "СтройГАЗом" – вводить объект решено поэтапно. В январе этого года губернатора Александр Карлин рассказал, что на тот момент на культурный объект было потрачено в общей сложности 280 миллионов рублей.
Художественный музей планируют оснастить по последнему слову техники – помимо шикарного фасада и интерьера, здесь установят лифты, создадут новейшую инфраструктуру, организуют радиосвязь и телевидение.
Комментарии
Зачем?
Проще было сразу снести. Вариантов с пользой для горожан было много.
122 млн руб. - чувствуются любят у нас в Барнауле исскуство
25 апреля рассмотрят, в 2019 продолжат стройку! продайте Ракшину, пусть сделает мега-маркет Мария-Ра, и не мозолит глаза этой стройкой.
Распил, недоперепил
а куда делся тот кто до этого строил?
Не достроят за 122 млн)))Плавали уже...
на продолжение работ по строительству художественного музея на площади Октября...
а говорили реконструкция
По губернаторской программе "80х80" проводится масштабная реконструкция музея, после которой его общая площадь увеличится более чем в пять раз и составит более 10 тыс. кв. м, из них экспозиционная площадь - более 1,7 тыс. кв. м, площадь фондохранилища - более 1,2 тыс. кв. м.
Работы на объекте ведет компания "СтройГАЗ" согласно контракту, заключенному в 2012 году.
из новостей 2015 года
стройка тормознулась из-за проблем у предыдущего подрядчика Стройгаза.
зря вы ядом плещете, полезное же здание для города делают, художественный музей. не супермаркет, не кабак, а музей. много в городе музеев, да и вообще культурных мест?
ей-Богу, ноют и ноют...
Можно подумать, что есть что в этих музеях показывать. Ни Микельанджелы, ни Донателы, ни даже авторы нидзя-черепах у нас не творило.