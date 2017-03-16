Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Средства в размере 122,5 миллионов рублей выделяет бюджет Алтайского края на продолжение работ по строительству художественного музея на площади Октября в Барнауле.

Такова максимальная сумма контракта, говорится на сайте Госзакупок. Заявка на проведение конкурса для определения подрядчика, который возьмется за завершение затянувшейся стройки, была опубликована на этой неделе. При этом речь идет о работах, не связанных с внутренней отделкой музея.

Предложения от фирм, готовых зайти на площадку, будут принимать до 5 апреля. Рассмотрят их 25 апреля. Подрядчик должен будет завершить работы за восемь месяцев с начала подписания контракта.

Как неоднократно сообщал Amic.ru, реконструкция комплекса ведется уже несколько лет. Стоимость работ оценивается в сотни миллионов рублей. Изначально комплекс предполагалось открыть в 2015 году.

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Затем сроки сместились на весну 2017-го. После расторжения контракта с подрядчиком – "СтройГАЗом" – вводить объект решено поэтапно. В январе этого года губернатора Александр Карлин рассказал, что на тот момент на культурный объект было потрачено в общей сложности 280 миллионов рублей.

Художественный музей планируют оснастить по последнему слову техники – помимо шикарного фасада и интерьера, здесь установят лифты, создадут новейшую инфраструктуру, организуют радиосвязь и телевидение.



