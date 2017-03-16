Почему был закрыт старейший подземный переход в Барнауле

Фото: Алтайский строительный портал
Всегда интересно следить за судьбой знакомых издавна объектов. Иногда за них радуешься, как за хороших друзей, а порой печалишься. Как, например, в случае со старейшим подземным переходом на проспекте Космонавтов. С осени 2013 года он закрыт и законсервирован. Почему это произошло, рассказывает редактор "Алтайского строительного портала" Константин Ганов.
Бомжатник
Журналист прогулялся по подземному переходу и утверждает, сейчас за состоянием ничейного объекта недвижимости никто не следит. А сам переход превратился в хорошо обжитой "бомжатник". Место практически идеальное — тем, кто не в курсе, попасть туда будет сложно: два основных входа в старую "подземку" заварены металлическими трубами. Тем не менее, попасть на объект можно с центрального входа (рядом с трамвайной остановкой) и через небольшую металлическую дверь со стороны ул. 40 лет Октября.
По словам журналиста, в подземный переход обжит особями человеческого пола: имеются следы костровища с признаками готовки продуктов, множество теплой одежды с матрасами, а также пустая стеклотара.
Фото: Алтайский строительный портал
Первый в городе
А ведь когда-то этот переход был заслуженной гордостью Барнаула и Алтайского моторного завода. Решение о создании было принято в мае 1955 года. Этот переход был призван обеспечить безопасный проход к заводу многим тысячам его рабочих.
Однако, документов, когда началось строительство перехода, найти не удалось. Но старожилы утверждают, что был он построен примерно в 1970 году.
Фото: Алтайский строительный портал
Стал ненужен
Сейчас переход находится в крайне плачевном состоянии и в администрации Барнаула приняли решение о его "консервации". Как следует из комментария комитета по дорожному хозяйству городской администрации Барнаула, вкладывать средства в его реконструкцию власти Барнаула считают нецелесообразным. Причина — переход не востребован. Во-первых, значительно сократилось количество рабочих на заводе. А во-вторых, рядом создан регулируемый пешеходный переход через проезжую часть и для безопасного движения пешеходов установлен светофор.
Также отмечается, что на данный момент какие то другие способы эксплуатации подземного перехода, например, магазин, бар или клуб underground, не обсуждались, хотя изначально переход был оборудован всеми необходимыми коммуникациями.
Комментарии
Причина — переход не востребован. ...переход превратился в хорошо обжитой "бомжатник"
как-же не востребован, очень даже...
Какое шикарное место под бар в стиле "лофт" пропадает.
"Особями человеческого пола". Это как? Что-то новое в зоологии.
перевезите этот переход в район Европы, например, а образовавшиеся пустоты засыпьте строительным мусором
Загнулся район.
Байк бар туда, само то
поддержу, загнулся район...
вместо того, чтобы провести ремонт, заварили входы. Потому и по верху сделали переход, что этот заварили. И зимой его никто не чистил - завалены входы снегом были. Свою бесхозяйственность чиновники оправдывают невостребованностью
Район Моторного стал не восстребован.
16.03.2017 14:08 Filin Для кого там ремонт проводить? Там никто не ходит!
Этот переход был призван обеспечить безопасный проход к заводу многим тысячам его рабочих (с) горько читать про многие тысячи рабочих мест, прос...ных попусту (((
ну так так там центральные живут, у них вечно то воды нет то мыслей
положа руку на сердце, кто бы из комментаторов пошел работать на моторный завод? да никто! поэтому пофиг на завод, переход жалко!