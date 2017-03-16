Почему был закрыт старейший подземный переход в Барнауле

Фото: Алтайский строительный портал

Всегда интересно следить за судьбой знакомых издавна объектов. Иногда за них радуешься, как за хороших друзей, а порой печалишься. Как, например, в случае со старейшим подземным переходом на проспекте Космонавтов. С осени 2013 года он закрыт и законсервирован. Почему это произошло, рассказывает редактор "Алтайского строительного портала" Константин Ганов.

Бомжатник

Журналист прогулялся по подземному переходу и утверждает, сейчас за состоянием ничейного объекта недвижимости никто не следит. А сам переход превратился в хорошо обжитой "бомжатник". Место практически идеальное — тем, кто не в курсе, попасть туда будет сложно: два основных входа в старую "подземку" заварены металлическими трубами. Тем не менее, попасть на объект можно с центрального входа (рядом с трамвайной остановкой) и через небольшую металлическую дверь со стороны ул. 40 лет Октября.

По словам журналиста, в подземный переход обжит особями человеческого пола: имеются следы костровища с признаками готовки продуктов, множество теплой одежды с матрасами, а также пустая стеклотара.

Фото: Алтайский строительный портал

Первый в городе

А ведь когда-то этот переход был заслуженной гордостью Барнаула и Алтайского моторного завода. Решение о создании было принято в мае 1955 года. Этот переход был призван обеспечить безопасный проход к заводу многим тысячам его рабочих.

Однако, документов, когда началось строительство перехода, найти не удалось. Но старожилы утверждают, что был он построен примерно в 1970 году.

Фото: Алтайский строительный портал

Стал ненужен

Сейчас переход находится в крайне плачевном состоянии и в администрации Барнаула приняли решение о его "консервации". Как следует из комментария комитета по дорожному хозяйству городской администрации Барнаула, вкладывать средства в его реконструкцию власти Барнаула считают нецелесообразным. Причина — переход не востребован. Во-первых, значительно сократилось количество рабочих на заводе. А во-вторых, рядом создан регулируемый пешеходный переход через проезжую часть и для безопасного движения пешеходов установлен светофор.

Также отмечается, что на данный момент какие то другие способы эксплуатации подземного перехода, например, магазин, бар или клуб underground, не обсуждались, хотя изначально переход был оборудован всеми необходимыми коммуникациями.