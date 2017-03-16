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Барнаульский микрорайон Затон, который подвержен наибольшему риску в паводковый период, готовится ко встрече со стихией.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, сити-менеджер Сергей Дугин провел совещание, посвященное подготовке Затона к паводку.

Городской руководитель подчеркнул, что ситуация в микрорайоне может оказаться очень и очень непростой. "Паводок предстоит непростой, готовиться нужно по самому пессимистичному сценарию. Наша задача – обеспечить безопасность людей. Мелочей нет, мы должны продумать все нужды населения, вплоть до того, куда на время подъема воды разместить домашний скот".

Руководитель городского управления по делам ГОЧС Вячеслав Романов, в свою очередь, сообщил, что в данный момент ситуация держится на контроле, в случае необходимости будет проведена эвакуация населения.

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Глава администрации Центрального района Максим Сабына рассказал, что для подсыпки низменных мест уже заготовлено в два раза больше грунта, чем в прошлом году. Сейчас осуществляется подворный обход местных жителей.

Напомним, синоптики также предупреждают о том, что паводок в Барнауле будет очень сложным. "Воды будет много, особенно в черте города. Ветровой перенос в этом году сформировался именно таким образом, что снег надувало в населенные пункты", — предупреждал накануне начальник регионального Гидрометцентра Александр Люцигер.

Алтайским чиновникам на время паводка рекомендовано отменить все запланированные отпуска. Такая же рекомендация спущена до управленцев муниципального уровня.