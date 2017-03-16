Оргкомитет партии "Единая Россия" зарегистрировал 13 новых кандидатов на внутрипартиное предварительное голосование (праймериз) перед сентябрьскими выборами в Барнаульскую городскую думу. Теперь их 39, на рассмотрении находятся еще 31 заявки.
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Новые кандидаты:
Бочкова Светлана Анатольевна, директор МБУО "СОШ № 31";
Гладких Вячеслав Сергеевич, директор Алтайского филиала АО "Сибпромжелдортранс";
Григорян Арсен Гндзарович, учитель МБОУ "Гимназия № 42";
Доронина Оксана Владимровна, управляющий ТСЖ-61 "Дизель";
Ефремов Виктор Витальевич, главный врач КГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2";
Жаров Петр Александрович, генеральный директор ООО "Алтай";
Зямина Тамара Алексеевна, пенсионер;
Ильиных Дмитрий Васильевич, директор ООО "Управляющая компания "Город";
Репа Роман Витальевич, генеральный директор ООО "Автобаза № 1";
Сингач Артем Николаевич, директор инновационного учебно-методического концертно-продюссерского центра ФГБОУ ВО "Алтайский институт культуры и искусств";
Терехина Валентина Алексеевна, пенсионер;
Терлецкая Оксана Александровна, заместитель директора МБОУ "СОШ № 113";
Чечулина Зоя Ивановна, заместитель директора МБОУ "СОШ № 55".
"Я, как представитель коммерческого сектора, хотел бы представлять интересы экономически активного населения города. Сегодня необходимо продолжать работу по созданию благоприятного инвестиционного климата для бизнеса, поддерживать и стимулировать всеми доступными механизмами развитие промышленности и предпринимательства. Считаю, что у нашего города в этой сфере есть серьезный потенциал для роста", — сказал один из зарегистрированных Вячеслав Гладких.
Таким образом, в числе зарегистрированных 39 участников. Партия начала принимать заявки 27 февраля, закончит 27 апреля. Сами праймериз состоятся 28 мая.
Принять участие может даже не член партии "Единая Россия". Главные условия: быть совершеннолетним, не иметь судимости.
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