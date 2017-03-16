Фото: fedpress.ru
Следственный комитет проводит проверку по факту причинения школьницей в Томске самой себе телесных повреждений.
Как сообщили в региональном управлении СКР, накануне 16-летняя девушка в одной из школ города причинила себе телесные повреждения, но, испугавшись последствий, самостоятельно вызвала бригаду скорой медицинской помощи.
Читайте также: Школьницы в Иркутской области избили сверстника и сняли это на телефон
"Несовершеннолетняя после оказания квалифицированной помощи передана родителям", — добавляют в Следственном комитете.
По факту случившегося проводится проверка.
Комментарии
А чё сделала то? Головой об стену ударилась?
а о том что сделала запрещает писать Роскомнадзор