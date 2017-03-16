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Следственный комитет проводит проверку по факту причинения школьницей в Томске самой себе телесных повреждений.

Как сообщили в региональном управлении СКР, накануне 16-летняя девушка в одной из школ города причинила себе телесные повреждения, но, испугавшись последствий, самостоятельно вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

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"Несовершеннолетняя после оказания квалифицированной помощи передана родителям", — добавляют в Следственном комитете.

По факту случившегося проводится проверка.



