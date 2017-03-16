Сотрудников пожарно-спасательного отряда МЧС наградили в Змеиногорске за помощь, которую они оказывали людям, попавшим в снежный плен на региональной трассе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Напомним, эта зима выдалась непростой. С начала января до конца февраля регион жил условиях штормового прогноза.

"Зачастую сотрудники и работники проявляли подлинный героизм. Заслуженно за свой труд почти пятьдесят сотрудников и работников ГУ МЧС России по Алтайскому краю представлены к наградам МЧС России и правительства Алтайского края",- сказано в сообщении ведомсва.

33 человека представлены к наградам МЧС России.