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Представители алтайской молодежи подискутировали на тему миграции

, ИА "Амител"
Дебаты состоялись в рамках проекта партии "Единая России" и "Молодой гвардии"

Фото: пресс-служба партии Единая Россия

Участники "Алтайской школы современной политики: Политический стартап" провели дебаты на тему миграции между регионами страны. Мероприятие состоялось во вторник, 14 марта, в рамках проекта партии "Единая Россия" "Гражданский университет".

Политический стартап — проект, который осуществляет "Молодая Гвардия ЕР". Студенты и молодые участвуют в мастер-классах, тренингах, встречах с успешными политиками.

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Одно и мероприятий проекта — дебаты. Темой недавних дебатов стала миграция между регионами страны. Участники разделились на две команды. Одна отстаивала позицию, что такая миграция создает здоровую конкуренцию между регионами, является одним из важных условий для развития экономик субъектов федераций и в целом полезна для страны.

Вторая команда представляла противоположное мнение: отток трудоспособного населения из того или иного региона – это исключительно негативный фактор, который свидетельствует, прежде всего, о том, что молодежь не видит в регионе возможностей для самореализации и развития.

По словам координатора проекта "Гражданский университет", заместителя председателя комитета по местному самоуправлению АКЗС Ивана Мордовина, участники хорошо подготовились к дебатам и, что главное, были патриотично настроены и неравнодушны к развитию Алтайского края.

"Сегодня особенно важно воспитывать у молодежи чувство гордости и любви к родному региону, чтобы даже если люди уезжали – они всегда помнили про свою малую родину, поддерживали связи и были готовы использовать приобретенные навыки и опыт для развития своего края в будущем", — сказал Мордовин.

Фото: пресс-служба партии Единая Россия

Еще один депутат фракции "Единая Россия" в АКЗС Денис Голобородько рассказал участникам проекта, что в регионе достаточно возможностей для реализации молодого человека, однако спрос не всегда соотносится с предложением.

"На округе, который я представляю в краевом парламенте, один из предпринимателей не может найти водителя для сельскохозяйственной техники с серьёзной заработной платой, а в соседнем населенном пункте выпускники по данной специальности сетуют на отсутствие рабочих мест", — пояснил он.


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Комментарии

16.03.2017 15:36
читатель

Удивлен таким количеством молодых людей присутствующих на мероприятии, приятно осознавать, что молодежи не безразлична судьба региона.

0  0
16.03.2017 15:39
- гость -

Каким количеством? Человек 30-40. Отличников боевой и политической подготовки.

0  0
16.03.2017 15:40
барнаулец

я бы тоже подискутировал. есть у меня один знакомый который получил недавно хорошую работу в москве но приехав туда, ощутил что столичная жизнь не для него. работа хорошая, а душа что-то хочет в брн. есть всё-таки, что-то в нашем регионе...

0  0
16.03.2017 15:41
Соратник Хьюс

Многие знакомые уезжают из родного края: в Питер, Москву, Екатеринбург и тд, поэтому тема внутренней миграции на самом деле довольно важная. И положительным моментом является то, что это обсуждается в рамках политическиактивной молодёжи

0  0
16.03.2017 15:41
Десятник

Ну я заметил что то сейчас у друзей в публикацияхчасто замелькали проекты еровские, все касаемо обсуждения проблем. У них на молодежь ставка пошла что-ли?

0  0
16.03.2017 15:42
Олег гостю

Вы так гонитесь за количеством, не обращая внимание на качество!

0  0
16.03.2017 15:42
- гость -

Рубль за сто, что большая часть данных дискутантов и далее по жизни будет дискутировать. Станет общественниками, блогерами и аналогичной шушерой. Потому что языком трясти, не метлой мести.

0  0
16.03.2017 15:43
Стасик десятн

Если вы не заметили, у них всегда ставка на молодёжь. Вы посмотрите состав АКЗС, - очень много из молодежного парламента, да и в ГД тоже есть представители

0  0
16.03.2017 15:46
Десятник стас

Ну я бы прямо так не сказал, просто мобилизируют молодых в политику. Хотя, как мне кажется у студентов сейчас итак инициатива идет к участию

0  0
16.03.2017 15:46
- гость -

Стасик десятн 16 марта 2017 г. 15:43 Если вы не заметили,у них всегда ставка .. ---- Все заметили только одну ставку - набить карманы побольше

0  0
16.03.2017 15:47
- гость -

16.03.2017 15:43 Стасик десятн

Оторвал бы ты, Стасик, вместе со своим десятком зады от кресел и пошли бы вы лед на тротуарах скалывать. Вам был бы респект и уважуха не смотря на ваш подхалимаж к властям. Но вы дальше диспутов и речевок в интернете ни на что не способны.

0  0
16.03.2017 15:48
- гость -

Хотя, как мне кажется у студентов сейчас итак инициатива идет к участию

нихрена не делать, это же так удобно.

0  0
16.03.2017 15:50
- гость -

- гость - 16 марта 2017 г. 15:47 Оторвал бы ты, Стасик, вместе со своим десятком зады от кресел и пошли бы вы.. ==== Точно так! Стасика и остальных додиков с Гоголя за хабырло и на улицы - лёд долбить!

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16.03.2017 15:55
- гость -

Я бы этих молодых лоботрясов, блатных деток на работу отправил. В поля, на фермы за среднюю (реальную) зарплату. Сразу бы поняли что такое жизнь и кто такие едерасы.

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