Участники "Алтайской школы современной политики: Политический стартап" провели дебаты на тему миграции между регионами страны. Мероприятие состоялось во вторник, 14 марта, в рамках проекта партии "Единая Россия" "Гражданский университет".

Политический стартап — проект, который осуществляет "Молодая Гвардия ЕР". Студенты и молодые участвуют в мастер-классах, тренингах, встречах с успешными политиками.

Читайте также: "Единая Россия" запускает политический проект для молодежи Барнаула

Одно и мероприятий проекта — дебаты. Темой недавних дебатов стала миграция между регионами страны. Участники разделились на две команды. Одна отстаивала позицию, что такая миграция создает здоровую конкуренцию между регионами, является одним из важных условий для развития экономик субъектов федераций и в целом полезна для страны.

Вторая команда представляла противоположное мнение: отток трудоспособного населения из того или иного региона – это исключительно негативный фактор, который свидетельствует, прежде всего, о том, что молодежь не видит в регионе возможностей для самореализации и развития.

По словам координатора проекта "Гражданский университет", заместителя председателя комитета по местному самоуправлению АКЗС Ивана Мордовина, участники хорошо подготовились к дебатам и, что главное, были патриотично настроены и неравнодушны к развитию Алтайского края.

"Сегодня особенно важно воспитывать у молодежи чувство гордости и любви к родному региону, чтобы даже если люди уезжали – они всегда помнили про свою малую родину, поддерживали связи и были готовы использовать приобретенные навыки и опыт для развития своего края в будущем", — сказал Мордовин.

Фото: пресс-служба партии Единая Россия

Еще один депутат фракции "Единая Россия" в АКЗС Денис Голобородько рассказал участникам проекта, что в регионе достаточно возможностей для реализации молодого человека, однако спрос не всегда соотносится с предложением.

"На округе, который я представляю в краевом парламенте, один из предпринимателей не может найти водителя для сельскохозяйственной техники с серьёзной заработной платой, а в соседнем населенном пункте выпускники по данной специальности сетуют на отсутствие рабочих мест", — пояснил он.