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Сотрудники ГИБДД в Барнауле установили водителя, совершившего наезд на ребенка и скрывшегося с места ДТП, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Напомним, инцидент произошел 14 марта на улице Шумакова. Водитель допустил наезд на мальчика 2003 года рождения, после чего покинул место аварии.

В полиции уточняют, что с места происшествия скрылся молодой человек 1996 года рождения, который находился за рулем автомобиля Toyota Opa.

"Водитель, не сообщив о происшествии в полицию, посадил его в машину и, связавшись с его родителями, доставил пострадавшего домой, передав родственникам. Уже из дома мальчик был направлен в травмпункте № 9, где ему была оказана медицинская помощь, не госпитализирован", — отмечают в ГИБДД.

Водительское удостоверение молодой человек получил в июне 2016 года. В отношении него составлен административный материал, который будет направлен в судебный участок.