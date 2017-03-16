Фото: пресс-служба УМВД по Барнаулу

Передвижной пункт консультационный пункт по предоставлению государственных услуг по линии МВД в электронном виде начал работу в центре Барнаула.

Как сообщили в УМВД по краевой столице, такой формат работы с горожанами применяется в рамках акции "Государственные услуги по линии МВД – жителям Барнаула!".

Мобильный пункт по предоставлению госуслуг действует по адресу Ленина, 55 в специально оборудованном автобусе.

"Полицейские помогают гражданам в регистрации личного кабинета на Едином Портале государственных и муниципальных услуг, получении информации о неоплаченных штрафах по линии безопасности дорожного движения, оформлении справок о наличии (отсутствии) судимости и документов на получение заграничного паспорта нового поколения", — уточняют в УМВД.