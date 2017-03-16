Фото: jourdom.ru

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения в 2010 году жителя Новоалтайска Александра Аракчеева, пишет пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

По данным следствия, мужчина семь лет назад ушел из своего дома и до сих пор не вернулся.

"Принимая во внимание длительное отсутствие сведений о месте нахождения мужчины... принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)", -сказано в сообщении ведомства.

Всем кому что-либо известно о нахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону: 8-385-32-4-80-29 или 102.