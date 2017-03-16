Эксперты фонда "Сколково" прибыли в Барнаул на региональный стартап-тур "Открытые инновации". 16 и 17 марта на базе Алтайского государственного технического университета специалисты познакомятся с лучшими инновационными проектами алтайских ученых, чтобы отобрать те, которые отправятся в Москву на следующий этап самой крупной стартап-конференции России StartupVillage.

Ожидается, что эксперты оценят разработки местных ученых в области агробиотехнологий, биомедицины, промышленных и IT-технологий, которые будут распределены по трем трекам: "Биомедицинскому", "IT" и "Индустриальному". Из 201 заявки, поданной на конкурс перспективных инновационных проектов, которые будут оценивать эксперты фонда "Сколково", в полуфинал прошли только 30 работ, и 10 из них – Алтайского государственного университета.

Как сообщил журналистам старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе фонда "Сколково" Александр Чернов, у алтайских проектов есть возможность получить известность по всему миру.

"Мы осмотрели уже проекты. Есть явные фавориты, отличные работы, которые с моей точки зрения на классном уровне и уже сейчас готовы к реализации. Эти проекты точно будут отобраны на второй тур в Москву. Не исключаю, что они поедут далеко за пределы столицы", — сказал Александр Чернов.

По его словам, власть всегда хочет контролировать бизнес-среду. Возникает конфликт интересов. Одной из задачей таких мероприятий, как "Открытые инновации" — снять любые барьеры и показать, что заниматься бизнесом модно.

"Проработав шесть лет в фонде "Сколково", я познакомился с таким количеством талантливой молодежи, которые приходили к нам пешком в свитерах, а со времени уже выходили на мировой уровень управления бизнесом. Некоторые стартаперы, которые проходили у нас отбор в 2012 году, собираются в "Сколково" строить огромные исследовательские лаборатории за свои деньги. Они нужны им для того, чтобы заработать еще больше денег. У нас есть стартапы, которые запускают частные спутники в космос. Им стоят в очередь люди со всего мира. Недавно эти ребята заключили контракт с Индией на 200 миллионов долларов", — добавил представитель фонда "Сколково".

Александр Чернов добавил, что не все победители регионального тура обязательно станут резидентами фонда, но получат серьезную поддержку. В частности, это освобождение от налогов, скидки на аренду помещений, доступ к уникальному оборудованию за очень небольшие деньги.

Как отметил советник президента фонда "Сколково" по работе со стартапами Пекка Вильякайнен, который выступил с мастер-классом перед студентами, в каждом городе он встречает уникальные проекты, способные захватить мировой рынок.

"На самом деле количество заявленных IT-проектов в Барнауле гораздо выше, чем в среднем по стране. Такое ощущение, что оказался в Татарстане. На самом деле Стартап-тур нужен не для того, чтобы найти три-две новые компании, а начать и воодушевить общее предпринимательское движение. Я знаю, что русские очень любят конкурсы и соревнования. Каждый раз меня спрашивают журналисты о том, какой самый красивый город, лучший губернатор или проект, но задача наша далеко не в этом. Мы стараемся наработать критическую массу новых и современных компаний, предприятий для того, чтобы они в свою очередь открывали новые рабочие места. Задача же государства, чтобы дать предприятиям, в частности, в Алтайском крае создавать эту новую экономику", — отметил финский бизнесмен.

Заместитель же председателя правительства Алтайского края Николай Чиняков напомнил, что в регионе есть программ поддержки индустриальных кластеров.

"В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства приоритет отдается компаниям, которые осваивают новые информационные продукции. У нас каждый год увеличивается объем выпускаемой продукции. Кроме того, мы пытаемся использовать максимальные механизмы для привлечения бюджетного финансирования. У нас подписано соглашение с фондом "Сколково" в области биофармацевтика. У нас доля инновационных компаний на алтайском рынке около 15%", — сказал Николай Чиняков.

Ожидается, что по итогам тура в Барнауле будут выявлены 15 победителей, которые отправятся в Москву на следующий этап самой крупной стартап-конференции России StartupVillage без предварительного отбора представить свой проект экспертам.

Конкурс проектов стартует на второй день тура, 17 марта, в Алтайском государственном техническом университете имени И.И. Ползунова. Начало в 11.00. На стартап-тур можно прийти и в качестве слушателя и зарегистрироваться прямо на входе. По последним данным, на сайте "Открытых инноваций" уже зарегистрировались 404 участника.