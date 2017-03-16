Фото: moscowzoo.ru

Медведи, живущие в московском зоопарке, уже проснулись после зимней спячки. Бурая медведица и ее соседи начали выходить из укрытий в уличные вольеры, чтобы погреться на солнышке, сообщается на сайте заведения.

Всю зиму медведи спали в благоустроенных берлогах во внутренних помещениях. Сразу после выхода из спячки эти хищники гуляют недолго.

Засыпают они тогда, когда на улице устанавливается постоянный снежный покров. В разных местах они спят зимой от 2,5 до шести месяцев. Во время зимней спячки сон медведей очень чуток. Если животное потревожить, то он проснется, поэтому в зоопарках сотрудники в это время рядом с их берлогами ведут себя очень тихо.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в барнаульском зоопарке также проснулся медведь по кличке Жора. Он тоже уже вышел из берлоги и начал греться на первых весенних лучах.