Сразу три опорных вуза могут появиться в Алтайском крае

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Вопрос о появлении в Алтайском крае опорного вуза обсудил губернатор Александр Карлин с руководителями трех государственных университетов.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, глава края встретился 16 марта с ректором АлтГУ Сергеем Землюковым, и.о. ректора АлтГТУ Андреем Максименко и ректором АлтГПУ Ириной Лазаренко.

В рамках беседы господин Карлин объявил о том, что региональные власти приняли решение поддержать все три алтайских вуза в конкурсном отборе Минобрнауки РФ за право на получение статуса опорного университета.

"Мы стараемся во всем поддерживать наши вузы, способствуем их развитию. Считаю, что придание статуса опорных вузов только усилит нашу образовательную систему, создаст дополнительные возможности для развития образовательных учреждений. При этом все государственные вузы Алтайского края имеют право на достойное развитие", — подчеркнул губернатор.

Он также напомнил, что совсем недавно встречался с министром образования Ольгой Васильевой, где было отмечено, что в стране меняются подходы к присвоению статуса опорных вузов.

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"Университету необязательно проходить предварительную процедуру физического укрупнения, объединения с другой образовательной организацией. Речь прежде всего идет о качественной серьезной трансформации в соответствии с теми критериями, которые министерство определило в качестве необходимых. Еще одно очень важное для нас обстоятельство: в одном регионе опорных вузов может быть несколько", — уточнил глава региона.

Губернатор еще раз добавил, что краевое правительство окажет всестороннюю поддержку классическому университету, политеху и педу на этом пути и выразил надежду на то, что алтайские вузы смогут составить конкуренцию учебным заведениям из других регионов.