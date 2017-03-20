В конце 2016 года успешно завершился проект "Фирсова Слобода-3". Сейчас непроданными осталось лишь 50 участков , что составляет менее 10 % от их общего числа. Свободные участки можно приобрести на специальных условиях по специальным ценам. Руководители проекта объявили о начале продаж земельных участков в новом поселке "Фирсова Слобода-4".
На площади в 60 Га будет расположено 450 домовладений. Территория нового посёлка расположена в прекрасном, защищённом от шума Правобережного тракта месте. Весь посёлок разделён на три пусковых комплекса.
Первый пусковой комплекс – новое предложение для тех, кто хотел бы жить в непосредственной близости с лесным массивом, как в посёлке "Фирсова Слобода-1", в котором уже давно нет свободных участков. Застройщик пошёл навстречу этому запросу.
На фотографии: Фирсова Слобода-2
В отношении Первого пускового комплекса застройщик гарантирует:
- проложить сети водопровода в срок до 01.07. 2017 года
- подготовить сети водопровода к эксплуатации — в срок до 01.07.2018 года
- проложить сети газопровода в срок до 01.07. 2017 года
- подготовить сети газопровода к эксплуатации в срок до 01.10.2019 года
- создать внутрипоселковые дороги с щебёночным покрытием в срок до 01.07.2017 года
- подготовить внутрипоселковые дороги к регулярной эксплуатации в срок до 01.07.2018 года
- уложить асфальтовое покрытие по ул.Окольная ( участки №39-№73) в срок до 01.10.2020 года
Фирсова слобода – свобода выбора
Завершение проекта "Фирсова Слобода-3" и начало нового проекта "Фирсова Слобода-4" ознаменовали собой завершение пути по созданию новой эффективной модели комплексного освоения пригородных территорий и строительства на них современных коттеджных посёлков для массового потребителя.
На фото: Фирсова Слобода — 3
За весь десятилетний период застройщик не допустил ни одного нарушения своих обязательств по заключённым договорам по зависящим от него причинам. Нет ни одного решения суда, где бы он был признан виновным в неисполнении своих обязательств перед покупателями. Его ответственность и открытость проверена временем, и не подвержена воздействию экономических кризисов.
Стоит также отметить успех развития первых трёх посёлков: "Фирсова Слобода-1" на 130 домовладений, "Фирсова Слобода-2" на 750 домовладений и "Фирсова Слобода-3" на 550 домовладений.
В январе 2014 года был объявлен старт продаж земельных участков в новом на тот момент посёлке "Фирсова Слобода-3" на 550 домовладений. За три прошедших года было продано более 500 земельных участков, в стадии строительства находится более 200 домов, из них уже имеют крышу 70 домов, в нынешнюю суровую зиму в своих готовых домах проживают более 30 семей. В посёлке есть всё для полноценной жизни: газ, электричество, водоснабжение.
Все посёлки под брэндом "Фирсова Слобода" расположены в Первомайском районе Алтайского края в непосредственной близости к Правобережному тракту, связывающим их с центром города Барнаула.
На фото: Место будущего поселка Фирсова Слобода — 4
Преимущества поселков "Фирсова Слобода":
- Вертикальная планировка территории
- Широкие улицы
- Подземная прокладка водопроводных труб
- Подземная прокладка газовых труб
- Дороги в поселке имеют щебеночное покрытие и строятся по нормативам, необходимым и достаточным для их последующего асфальтирования.
- Собственный водозабор, с избытком обеспечивающий потребность домовладений.
- Электрические сети по мере их ввода в эксплуатацию сразу передаются в собственность энергоснабжающих организаций.
- Газовые сети по мере их ввода в эксплуатацию сразу передаются в собственность Газпрома.
- Покупатели земельных участков бесплатно получают технические условия для технологического присоединения своих домов к точкам подключения газа, водопровода и электричества.
- Информационная поддержка покупателей и домовладельцев обеспечена на современном уровне благодаря сайту firsovo.ru
- Консалтинговая поддержка покупателей по всем правовым и техническим вопросам, начиная от проектирования и строительства и заканчивая вводом готового объекта в эксплуатацию.
- Помощь в организации самоуправления посёлком для решения вопросов жизнедеятельности сообщества домовладельцев на основе действующего законодательства и накопленного практического опыта.
- Совокупные затраты на домовладение на порядок ниже, чем затраты на аналогичное жильё в Барнауле.
- Развитая инфраструктура.
- Идеальная транспортная доступность до центра города в любое время дня и ночи без пробок.
- Особая приятная новость для индивидуальных застройщиков — скорое открытие нового магазина ЛЕРУА МЕРЛЕН.
Всю информацию об участках, их площади, стоимости и условиях приобретения, а также о забронированных и купленных участках можно получить на сайте firsovo.ru, по телефону 200-202.
Оператором всех проектов под брендом "Фирсова Слобода" в течение 10 лет является Агентство недвижимости "ДОМ".
Комментарии
желающих нет
ну почему же? я желающий......ДЕНЕГ НЕЕЕЕЕТ!!!! ааааааа
3 отвратительная
Вода в Фирсово-2 гнилая, пить нельзя, люди платят,а покупают в бутылях. Из 750 участков живут в посёлке дай Бог сотня семей. Зачем Фирсово-4? "Солнечный берег" не застраивается а Фирсово-3 это там, где землю сдирают с участков повыше и подальше от реки и подсыпают участки около речки, но там будет всё-равно сыро, только ободранные участки понизили и всё. Рощино пустует и ещё где-то нарезали участки, а зачем? Лишь бы продать?
Успешно завершился проект ФС-3 ыыыыы Там застроено на четверть...
Элитные комаринные фермы у дороги
А где тогда покупать участок? фирсова слобода - сырость и комарье, гора - вонь и трущебы наряду с дворцами, власиха и все что дальше так же как и сибирская долина - выселки.......где? где оно то самое место, уважаемые "знатоки"? )))
говорят пишут что алтайский край на последнем месте в сибири по уровню жизни тогда на какие деньги строятся такие коттеджи вокруг и в городе такие дворцы не стоят тысячи а куда дороже кто эти хозяева и откуда такие деньги
"Подземная прокладка водопроводных труб Подземная прокладка газовых труб" А провода интернета и электричества портят внешний вид. Это же прошлый век.
9.47-Оттуда(((
гость 20 марта 2017 г. 09:44 А где тогда покупать участок?
Покупайте, где душе угодно и на что денег хватит.Везде вода, повезёт, будете в сухости жить, но комары тучами или всё хорошо будет, но без дорог, причём, совсем. Здесь идеально не получится. Где по-лучше, там деньги дерут, как в Фирсово-2, которое относится к деревне Фирсово, но там дороги чистят за бюджет, а в Фирсово-2 сдают по 500 рублей круглый год.
Покупатели земельных участков бесплатно получают технические условия для технологического присоединения своих домов к точкам подключения газа, водопровода и электричества.
Ага, бесплатно, но подключение всего этого сотни в 2 выходит, хотя муниципалитет.
На месте Фирсово-4, частично, был древний скифский город, можно найти золотишко при копке ям) Были и поселения более поздних времен.
этот предприимчивый армяшка весь первомайский раион как распродаст так в Лондон свалит,столько рубануть земельки при прошлом главе жулике и все как обычно ровно
Да, когда-то этот совхоз Барнаул молочком снабжал, специально не далеко от города выпасы были, чтобы логистика хорошая была. Потом всю с/х землю раздербанили.
Блин, опять работы куча прибавится. Там каждый второй дом гастеры строят....
Ну что господа ВСЕВЕЗДЕЗНАЮЩИЕ и САМЫЕУМНЫЕ начнем собачиться?
Ага!
Да будет бой!