В конце 2016 года успешно завершился проект "Фирсова Слобода-3". Сейчас непроданными осталось лишь 50 участков , что составляет менее 10 % от их общего числа. Свободные участки можно приобрести на специальных условиях по специальным ценам. Руководители проекта объявили о начале продаж земельных участков в новом поселке "Фирсова Слобода-4".

На площади в 60 Га будет расположено 450 домовладений. Территория нового посёлка расположена в прекрасном, защищённом от шума Правобережного тракта месте. Весь посёлок разделён на три пусковых комплекса.

Первый пусковой комплекс – новое предложение для тех, кто хотел бы жить в непосредственной близости с лесным массивом, как в посёлке "Фирсова Слобода-1", в котором уже давно нет свободных участков. Застройщик пошёл навстречу этому запросу.

На фотографии: Фирсова Слобода-2

В отношении Первого пускового комплекса застройщик гарантирует:

проложить сети водопровода в срок до 01.07. 2017 года

подготовить сети водопровода к эксплуатации — в срок до 01.07.2018 года

проложить сети газопровода в срок до 01.07. 2017 года

подготовить сети газопровода к эксплуатации в срок до 01.10.2019 года

создать внутрипоселковые дороги с щебёночным покрытием в срок до 01.07.2017 года

подготовить внутрипоселковые дороги к регулярной эксплуатации в срок до 01.07.2018 года

уложить асфальтовое покрытие по ул.Окольная ( участки №39-№73) в срок до 01.10.2020 года

Фирсова слобода – свобода выбора

Завершение проекта "Фирсова Слобода-3" и начало нового проекта "Фирсова Слобода-4" ознаменовали собой завершение пути по созданию новой эффективной модели комплексного освоения пригородных территорий и строительства на них современных коттеджных посёлков для массового потребителя.

На фото: Фирсова Слобода — 3

За весь десятилетний период застройщик не допустил ни одного нарушения своих обязательств по заключённым договорам по зависящим от него причинам. Нет ни одного решения суда, где бы он был признан виновным в неисполнении своих обязательств перед покупателями. Его ответственность и открытость проверена временем, и не подвержена воздействию экономических кризисов.

Стоит также отметить успех развития первых трёх посёлков: "Фирсова Слобода-1" на 130 домовладений, "Фирсова Слобода-2" на 750 домовладений и "Фирсова Слобода-3" на 550 домовладений.

В январе 2014 года был объявлен старт продаж земельных участков в новом на тот момент посёлке "Фирсова Слобода-3" на 550 домовладений. За три прошедших года было продано более 500 земельных участков, в стадии строительства находится более 200 домов, из них уже имеют крышу 70 домов, в нынешнюю суровую зиму в своих готовых домах проживают более 30 семей. В посёлке есть всё для полноценной жизни: газ, электричество, водоснабжение.

Все посёлки под брэндом "Фирсова Слобода" расположены в Первомайском районе Алтайского края в непосредственной близости к Правобережному тракту, связывающим их с центром города Барнаула.

На фото: Место будущего поселка Фирсова Слобода — 4

Преимущества поселков "Фирсова Слобода":

Вертикальная планировка территории

Широкие улицы

Подземная прокладка водопроводных труб

Подземная прокладка газовых труб

Дороги в поселке имеют щебеночное покрытие и строятся по нормативам, необходимым и достаточным для их последующего асфальтирования.

Собственный водозабор, с избытком обеспечивающий потребность домовладений.

Электрические сети по мере их ввода в эксплуатацию сразу передаются в собственность энергоснабжающих организаций.

Газовые сети по мере их ввода в эксплуатацию сразу передаются в собственность Газпрома.

Покупатели земельных участков бесплатно получают технические условия для технологического присоединения своих домов к точкам подключения газа, водопровода и электричества.

Информационная поддержка покупателей и домовладельцев обеспечена на современном уровне благодаря сайту firsovo.ru

Консалтинговая поддержка покупателей по всем правовым и техническим вопросам, начиная от проектирования и строительства и заканчивая вводом готового объекта в эксплуатацию.

Помощь в организации самоуправления посёлком для решения вопросов жизнедеятельности сообщества домовладельцев на основе действующего законодательства и накопленного практического опыта.

Совокупные затраты на домовладение на порядок ниже, чем затраты на аналогичное жильё в Барнауле.

Развитая инфраструктура.

Идеальная транспортная доступность до центра города в любое время дня и ночи без пробок.

Особая приятная новость для индивидуальных застройщиков — скорое открытие нового магазина ЛЕРУА МЕРЛЕН.

Всю информацию об участках, их площади, стоимости и условиях приобретения, а также о забронированных и купленных участках можно получить на сайте firsovo.ru, по телефону 200-202.

Оператором всех проектов под брендом "Фирсова Слобода" в течение 10 лет является Агентство недвижимости "ДОМ".