Съемки клипа на песню о барнаульской легенде Деде Медведе ведутся в Барнауле, сообщает "Вести 22".

Как рассказал режиссер Андрей Нартыш, после опроса выяснили,что горожане ничего не знают о легенде Барнаула — Деде Медведе.

"Хотим взять за основу легенду о Деде Медведе и сделать из этого песню. Оставить старо-русский стиль, но положить его на современный лад. Проект рассчитан на четыре месяца",- сказал он.

По словам Нартыша, съемки начались зимой. Весной они будут продолжены и завершатся в мае.

"Это будет клип. Будет старый город, современный. Ну, и медведь, который видел, как Барнаул зарождался и видит современный город и охраняет его",- резюмировал режиссер.