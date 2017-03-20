Весна — горячая пора для всех, кто озабочен своим внешним видом и здоровьем. Многие уже вовсю готовятся к летнему сезону: записываются в спортзалы, садятся на изнуряющие диеты — всё, чтобы достойно выглядеть в шортах и коротких топиках.

В погоне за красотой многие забывают, что тело нуждается не только в физических нагрузках и здоровом питании, но и в уходе. Центр красоты и здоровья "Лотос" приглашает на программы по коррекции фигуры и снижению веса, а также на сеансы оздоровительного, омолаживающего и лечебного массажа.

Специалист центра определит ваши проблемные места, поможет подобрать необходимые процедуры и составить курс.

В центре "Лотос" действуют несколько направлений борьбы с лишним весом:

1. Лимфодренажный массаж, или прессотерапия, не только помогает избавиться от лишних объемов, но также делает кожу упругой и гладкой, устраняя дряблость и признаки целлюлита.

Процедура состоит в том, что сжатый воздух, который подается по специальным манжетам, воздействует на лимфатическую систему. Это приводит к активизации рецепторов клеток, ответственных за расщепление жиров. Одновременно с этим вытесняется скопившаяся излишняя жидкость, из организма выводятся вредные вещества, происходит подпитка и очистка кожного слоя.

2. Миостимуляция тела, это процедура, которая позволяет за короткий период времени улучшить контуры фигуры, нормализовать жировой обмен и избавиться от целлюлита.

Сокращения мышц, вызванные специальным аппаратом, активизируют работу всей сердечно-сосудистой системы, улучшают отток крови по венам, ускоряют лимфоотток. Благодаря этому ускоряется обмен веществ, организм быстрее и легче освобождается от шлаков. Работающие мышцы поглощают большое количество питательных веществ. Причем, происходит это не только во время процедуры, но также и достаточно долго после нее.

3. Также в центре "Лотос" предлагают курс инъекций липолитиков, что является, практически, безоперационной липосакцией.

За курс процедур можно потерять до 6 см в объемах, а также избавиться от целлюлита, уменьшить проявление растяжек.

4. Классический массаж обеспечивает нормализацию обмена веществ, ускоряет восстановительные процессы в тканях и очищает организм от шлаков. Он оказывает не только общеукрепляющее, но и лечебное действие. Процедура массажа повышает тонус мышц, улучшает сократительную функцию и повышает работоспособность организма в целом.

В центре "Лотос" предлагают не только общий классический массаж, но также висцеральный (мануальное лечение органов брюшной полости), медовый, баночный и массаж бамбуковыми прутьями.

5. Обертывания STYX основанны на действии эфирных масел. Во время процедуры на тело пациента наносятся термоцеллюлярные гели, в составе которых — активные компоненты, действующие сразу в нескольких направлениях: борьба с целлюлитом, липолиз, лифтинг, питание и увлажнение кожи.

Любой желающий может получить скидку 30% на первое посещение салона. Нужно лишь сохранить или сделать скриншот купона, который прикреплен ниже.

Со всем спектром услуг и подробными описаниями процедур можно ознакомиться на сайте центра.