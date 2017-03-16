Фото: 56nv.ru
Жительница Тальменского района Алтайского края предстанет перед судом за нанесение смертельной раны своему супругу.
Как сообщили в региональной прокуратуре, женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своему мужу, повлекшего смерть потерпевшего.
Согласно версии следствия, в декабре прошлого года между супругами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности произошел конфликт.
Во время ссоры женщина кухонным ножом причинила мужу колото-резанное ранение правой голени с повреждением большеберцовой артерии. В итоге потерпевший скончался от кровопотери.
Супруга погибшего полностью признала свою вину во время следствия.
Комментарии