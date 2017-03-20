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Госдума перестает быть "бешеным принтером". Интервью с депутатом на Amic.ru

, ИА "Амител"
Глава алтайских справедливороссов Александр Терентьев рассказал о переменах в Госдуме и подготовке к выборам

Александр Терентьев — один из опытнейших депутатов Госдумы от Алтайского края. Для него это уже третий созыв. Все эти десять лет он также возглавляет региональное отделение партии "Справедливая Россия". О подготовке к масштабным выборам 2017 года и о том, как меняется Госдума, он рассказал в интервью ИА "Амител" .

Корреспондент: Александр Васильевич, до муниципальных выборов в Алтайском крае остается чуть более полугода и вы в партии, очевидно, уже готовите предвыборную программу. Можете тезисно назвать те основные посылы, которые в ней будут?

Александр Терентьев: Мы отстаивали и будем отстаивать социальную справедливость. Боролись и будем бороться за людей труда, добиваться, чтобы в стране не было такого гигантского разрыва между богатыми и бедными. Работающий человек не должен быть бедным.

Главный посыл в Алтайском крае — власть должна создавать рабочие места.

Также мы выступаем против оптимизации школ, детских садов в селах. Серьезного внимания требует и сфера ЖКХ.

Как вы знаете, я пришел в политику из бизнеса и оцениваю работу власти по конечному результату. Поэтому в предвыборной программе мы коснемся в первую очередь вопросов эффективности работы местных властей. И, разумеется, предложим свое видение путей решения проблем, стоящих перед алтайскими муниципалитетами.

Корреспондент Амитела побывал в гостях у депутата Александра Терентьева. Смотрите, как это было

Мы ведь не враги краю, мы за процветание региона, за то, чтобы люди чувствовали себя комфортно и не уезжали отсюда, чтобы не пустели села.

Конечно, продолжаем реализацию своих социальных проектов: в этом году построим две новые спортивные площадки (в Камне-на-Оби и Советском районе), продолжим проекты "Именная стипендия депутата Терентьева", "Алтай – новое поколение", "Спортивная волна", направленные на поддержку спорта и здорового образа жизни. Планируем принять участие в федеральном партийном проекте "Экологическая среда".

Корр: А если говорить именно про Барнаул, где будет переизбрана городская дума?

А.Т.: Партию очень беспокоит хаотичное развитие города. Посмотрите, как лестница в Нагорный парк сразу украсила город. Но в целом все делается как-то точечно. Бывшая спичечная фабрика долгие годы стоит огороженная забором, реки Барнаулка и Обь никак не используются для развития города, центр застраивается точечно.

При этом генеральный план развития и застройки города принимается кулуарно. У нас к нему много вопросов, но власти нас не слышат.

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Кроме того, Барнаулу, как и проблемному Рубцовску, и Заринску, необходимо создать условия для развития малого и среднего бизнеса. С этим перекос по всей стране: 80% малого и среднего должно быть ВВП, а у нас сегодня 15%.

Корр: Команду уже формируете?

А.Т.: Это постоянный процесс. Нельзя думать о кадрах только перед выборами, ведь это только небольшая часть нашей политической жизни.

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Но если вы имеете в виду наш проект "Справедливый призыв", то он продолжается. Мы приглашаем в свою команду неравнодушных к происходящему граждан. Активным и перспективным мы предложим пойти на выборы от партии.

Сегодня люди не хотят идти во власть, опасаются бороться за свои права и справедливость, либо просто не видят в этом смысла. Это проблема не только у нас, это проблема всей системы.

Корр: Александр Васильевич, а насколько протестной будет ваша кампания? Планируете митинги, пикеты, акции публичные? Все-таки на выборах необходимо привлекать к себе внимание.

А.Т.: Я никогда не ищу поводов, чтобы сформировать протест. И партия так не делает. Наш протест виден и слышен, когда это необходимо. При этом мы всегда стараемся формулировать конкретные предложения – как можно ситуацию исправить.

Корр: На федеральные выборы 2016 года партия шла с программой "25 справедливых законов"? Выполняете свои обещания?

А.Т.: Обязательно! Все 25 законов, о которых мы говорили (поддержка молодых семей, социальной защите инвалидов, бессрочная приватизация жилья, ограничение роста платы за услуги ЖКХ и другие — прим.ред.) внесли в Госдуму. Они наглядно раскрывают весь смысл деятельности партии "Справедливая Россия".

Корр: А как насчет программы, с который вы шли на выборы в АКЗС?

А.Т.: Такая задача перед фракцией стоит, но надо понимать, что это серьезная работа. Писать законы на краевом уровне депутатам сложнее, чем в Госдуме, просто потому что нет такого аппарата специалистов под рукой. Но некоторые законы из программы фракция уже начала вносить – о "детях войны", о контрольных органах.

Корр: А "мироновский" центр, точнее Центр защиты прав граждан, продолжает работать после выборов 2016 года?

А.Т.: Конечно, туда поступает очень много обращений.

Корр: Партия "Справедливая Россия" предложила Центральной избирательной несколько идей для изменения кодекса о выборах. Насколько мне известно, ЦИК их сегодня рассматривает.

А.Т.: Да, там речь идет о запрете на проведение досрочного голосования и голосования по открепительным талонам. На эти формы голосования сегодня приходится большая доля нарушений.

Корр: Александр Васильевич, вы в Госдуме уже третий созыв подряд. Как вы оцениваете реформы внутри ГД, который проводит новый спикер Вячеслав Володин?

А.Т.: Вячеслав Володин дает ГД совершенно новый импульс. Он слышит всех, не делит нас на фракции и относится ко всем депутатам ровно. В этом созыве работа парламента строится еще более конструктивно. Мне импонирует его руководство.

Он проводит ряд важных внутренних реформ. Госдума стала строже по отношению к себе. И это правильно, мы должны избавить главный законодательный орган страны, эту ветвь власти от прозвищ типа "взбесившийся принтер".

В работе нового созыве ужесточен регламент: запрещено пропускать пленарные заседания, установлена строгая обязанность посещать регионы регулярно, идет ревизия хозяйственной деятельности. Так посмотрите: сегодня полный зал! Хотя я думаю, что при таком графике некоторые депутаты-бизнесмены скоро сдадут свои мандаты: сложно совмещать бизнес и депутатство в таких жестких рамках.

Лично для меня почти ничего не поменялось: я работал в строгом режиме всегда.

Еще одно важное новое направление: рассмотрение завалов законопроектов. За годы в ГД скопилось множество инициатив — около 2,5 тысяч. Многие устарели, многие уже приняты в других законах. Сейчас мы рассматриваем их совершенно все. Сохранившие актуальность выносим на голосование, остальные отклоняем.

Корр: В Госдуме вы входите в комитет по обороне. Чем сейчас там занимаетесь?

А.Т.: Последний наш законопроект — о разрешении служить в армии по контракту людям без высшего образования — приняли в первом чтении.

Много законов приняли по Крыму и Севастополю, чтобы преодолеть их разрыв с остальной Россией в вопросах армии и обороны, приводим в соответствие пенсии и льготы.

Сейчас комитет рассматривает вопросы пенсии, жилья, пособий для военных.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.03.2017 08:05
гость

Александр Терентьев: Мы отстаивали и будем отстаивать социальную справедливость. Боролись и будем бороться за людей труда, добиваться, чтобы в стране не было такого гигантского разрыва между богатыми и бедными. Работающий человек не должен быть бедными. Как-то странно звучат эти слова от человека не обращающего внимания на черную зарплату сотрудникам аппарата собственной партии.

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20.03.2017 08:24
Дядька

Очередное враньё! Хоть один бы законопроект, направленный на ухудшение жизни народа, они заблокировали?

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20.03.2017 08:30
- гость -

Когда у этого депутата коттедж в Москве обчистили, то его жена заявила полиции, что украдено несколько десятков мильёнов. А потом заявила, что в сейфе было 120 тысяч. А теперь ответьте на вопросы: 1. Кто из вас хранит 120 000 в сейфе? 2. Пошли бы воры в Москве на грабёж из-за 120 000 р. 3. А не жулик ли Александр Терентьев?

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20.03.2017 08:51
- гость -

Какая глупость

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20.03.2017 08:55
Сталинский Сокол

Ну разве можно читать эту чепуху? Человек Труда! Взяли этот посул от КПРФ, присвоили себе и надеются, что их услышат. Про Володина это обыкновенный прогиб и лизоблюдство. А как Вы хотите? Хотишь остаться у кормушки-Пой диферамбы. Стыдоба да и только.

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