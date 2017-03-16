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Древнее племя добилось, чтобы река Уонгануи получила права человека

, ИА "Амител"
Местное племя маори считает, что эта река их предок

Фото: ru.wikipedia.org

Племя маори, живущие в Новой Зеландии, добилось того, чтобы река Уонгануи получила права человека, пишет РИА "Новости" со ссылкой на газету Guardian.

Битва за этот шаг продолжалась 140 лет. Племя считает реку Уонгануи своим предком и всю жизнь билось за то, чтобы водоем признали живым существом.

Теперь ущерб, причиненный реке будет приравниваться к ущербу племени, поскольку они считаются единым целым. Также у водоема появилось два попечителя. Первый из государства, второй из племени.

В Новой Зеландии боятся, что теперь и другие племена будут требовать, чтобы разные объекты природы приравнивали  к живым существам.

Река Уонгануи — река в Новой Зеландии. Исток находится на северных склонах горы Тонгариро. Уонгануи — третья по протяжённости река страны, её длина составляет 290 км.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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