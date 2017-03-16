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Житель Славгорода приговорен к лишению свободы в колонии строгого режима за убийство 75-летней пенсионерки, которая отказалась дать ему в долг спиртное.

Как сообщили в краевой прокуратуре, подсудимый в состоянии опьянения пришел к женщине, которая продавала алкоголь на дому.

"Потерпевшая отдавать спиртное в долг не захотела, оскорбила нецензурной бранью подсудимого, разозлив его, в связи с чем, у последнего возникла личная неприязнь.

Вытащив из валенка принесенный с собой нож, он нанес не менее 18 ударов в область расположения жизненно важных органов", — уточняют в надзорном ведомстве.

В итоге мужчина приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.