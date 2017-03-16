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Депутат Госдумы России от "Единой России" Наталья Поклонская пригласила политиков из Украины съездить посмотреть на жизнь в Крыму. Об этом пишет РИА "Новости".

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При этом депутат подчеркнула, что приглашение распространяется на законопослушных, доброжелательных политиков, которые уважают выбор крымчан.

Также Поклонская сказал, что представители Украины могут пообщаться с крымскими властями и наладить дипломатические отношения.

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Между тем, депутат предостерегла крымчан от поездок на Украину. По ее словам, там творится "полнейший хаос, беззаконие и беспредел".