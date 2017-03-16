Фото: "Кино-мир"

Известная барнаульская сеть "Киномир" в честь месяца со дня открытия нового кинотеатра в ТЦ "Эдем" в новосибирском Академгородке, опубликовала на своей страничке в "Вконтакте" фото первого первенца за пределами Алтайского края.

Современный мультиплекс расположен в новосибирском Академгородке по адресу: ул. Кутателадзе, 4. Он открыл свои двери 16 февраля 2017 года.

В кинотеатре спроектировано семь кинозалов c возможностью демонстрации фильмов в формате 2D и 3D. Один из залов будет категории VIP, в другом установлена революционная звуковая система DolbyAtmos. В целом кинотеатр рассчитан на 870 мест. Все кинозалы оборудованы системой для цифрового показа, высокотехнологичными экранами, современным климатическим оборудованием, комфортными креслами, в том числе Loveseats — дизайнерскими диванами на двоих.

Средняя цена билета в новосибирском "Киномире" составит 250 рублей. Интерьер очень похож на тот, что сделан в торговом центре "Арена" в Барнауле. Инвестиции в проект, по разным данным, составили около 170 миллионов рублей.