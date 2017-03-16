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Студия Disney не станет убирать гомосексуальный сюжет из нового фильма "Красавица и чудовище", премьера которого в России прошла в четверг, 16 марта, сообщает "ФАН".

Отметим, что в России этот фильм вышел на экраны с пометкой 16+. Любовный сюжет с участием Ле Фу и его друга Гастона не понравился и властям Малайзии. Не исключено, что этот фильм там не выйдет на экраны совсем.

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Что касается России, то ранее Минкульт РФ провел проверку фильма на предмет пропаганды гомосексуализма. Специалисты не нашли в картине гей-пропаганду, но тем не менее возрастное ограничение поставили.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , сюжет не отличается от классической версии – мультфильма 1991 года. Злая ведьма превращает принца в мерзкое существо за то, что он был слишком гордым, злым и самовлюбленным. Чтобы снять чары колдуньи с себя и своего замка, принц должен научиться самому главному в жизни — доброте, любви, милосердию и состраданию.