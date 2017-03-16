Фото: vk.com/barneos22

Прицеп КамАЗа завалился прямо на проезжей части в Барнауле днем в четверг, 16 марта.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария на Змеиногорском (около Авальмана)", — отмечает автор заметки.