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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремль не приходило письмо от бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести войска на территорию соседней страны. Об этом пишет "Лента.ру".

Представитель Кремля подчеркнул, что подобное письмо в администрации не регистрировалось. Журналисты попросили прокомментировать Пескова слова Виталия Чуркина о том, что такое письмо было. На это пресс-секретарь заявил: "Этого я не знаю. Я могу только констатировать ситуацию де-факто и де-юре, то есть то, что я уже сказал".

Недавно украинские СМИ публиковали фотографии письма Януковича к Владимиру Путину. Письмо было написано в марте 2014 года. Янукович письменно просил главу российского государств ввести войска в страну "для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины".