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Житель Барнаула предстанет перед судом за незаконное проникновение в квартиру к своей бывшей подруге, сообщили в краевой прокуратуре.

"В ходе предварительного следствия установлено, что уроженец города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области, проживающий в городе Барнауле, 3 декабря 2016 года в вечернее время пришел к дому, чтобы встретиться со своей бывшей подругой, однако, в связи с его нахождением в состоянии алкогольного опьянения получил отказ для входа в квартиру", — уточняют в надзорном ведомстве.

Однако это не остановило мужчину. Он вышел во двор, взял кирпич и бросил его в одно из окон квартиры на первом этаже, после чего открыл створку и все-же проник в жилище.

Теперь за совершенное преступление злоумышленнику грозит либо штраф, либо обязательные работы, либо арест на срок до трех месяцев.