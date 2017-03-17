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Жюри фестиваля "Движение" в Омске возглавит Алексей Попогребский

, ИА "Амител"
Стало известно жюри основного конкурса

Жюри основного конкурса национального кинофестиваля дебютов "Движение", которое проходит в Омске, возглавит режиссер Алексей Попогребский, сообщает "Газета.Ru".

Фестиваль будет проходить в Омске с 25 по 29 апреля. Короткометражные работы предстоит оценить жюри под руководством продюсера Сабины Еремеевой. Документальным конкурсом займется жюри под председательством режиссера Алексея Федорченко.

Отметим, что Попогребский прославился после получения приза на Берлинском кинофестивале за фильм "Как я провел этим летом".

Президентом фестиваля "Движение" является актер, режиссер и сценарист Артем Михалков. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры России и правительства Омской области. В прошлом году жюри фестиваля возглавлял Валерий Тодоровский.


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