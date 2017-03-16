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Рэпер Давид Нуриев, также известный как Птаха, отверг все обвинения правоохранительных органов, которые обвиняют его в ложном звонке о якобы заложенной в его доме бомбе. Об этом пишет "Рен ТВ".

По мнению рэпера, звонок мог совершить его фанат, который "давно пакостит". Также Нуриев добавил, что "этого дома на Ордынке уже несколько лет не существует".

Как пишет "Лайф", ранее в полицию раздался звонок, неизвестный сообщил, что в доме в Ордынском проезде заложена бомба. В результате был проведён осмотр дома, но никаких опасных предметов не нашли.