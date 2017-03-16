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Россия не пойдет ни на какую сделку по Крыму в обмен на снятие санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Об этом не может идти и речи", — подчеркнул представитель Кремля/ Как передает РИА Новости, Песков добавил, что второй референдум в Крыму также никто проводить не собирается.

Напомним, что в марте исполняется три года с того момента, как Крым воссоединился с Россией.

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Тогда на фоне политической нестабильности на Украине за слияние с РФ проголосовали 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя.