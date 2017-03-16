Волонтеры разыскивают в Барнауле местного жителя — 31-летнего Владимира Киселева. Информация об этом размещена на сайте поискового отряда LizaAlert.

Как сообщается, мужчина ушел из дома 4 марта этого года и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы:

Был одет:

-темно-синий пуховик,

-черные джинсы,

-черные кроссовки,

-серая вязаная шапка с черной горизонтальной полосой

Особые приметы: Рост: 169 см;

Телосложение: Худощавое;

Цвет волос: темный;

Цвет глаз: светло-карие.

Кому что-либо известно о его местонахождении, просьба позвонить по телефонам: 02 (102) или 8-800-700-54-52.