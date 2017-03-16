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Пропавшего 31-летнего мужчину разыскивают в Барнауле

, ИА "Амител"
Мужчина пропал 4 марта и до сих пор его местонахождение не установлено

Волонтеры разыскивают в Барнауле местного жителя — 31-летнего Владимира Киселева. Информация об этом размещена на сайте поискового отряда LizaAlert.

Как сообщается, мужчина ушел из дома 4 марта этого года и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы:

Был одет:

-темно-синий пуховик, 
-черные джинсы, 
-черные кроссовки, 
-серая вязаная шапка с черной горизонтальной полосой

Особые приметы: Рост: 169 см; 
Телосложение: Худощавое; 
Цвет волос: темный; 
Цвет глаз: светло-карие.

Кому что-либо известно о его местонахождении, просьба позвонить по телефонам: 02 (102) или 8-800-700-54-52. 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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