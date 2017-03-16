Волонтеры разыскивают в Барнауле местного жителя — 31-летнего Владимира Киселева. Информация об этом размещена на сайте поискового отряда LizaAlert.
Как сообщается, мужчина ушел из дома 4 марта этого года и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Приметы:
Был одет:
-темно-синий пуховик,
-черные джинсы,
-черные кроссовки,
-серая вязаная шапка с черной горизонтальной полосой
Особые приметы: Рост: 169 см;
Телосложение: Худощавое;
Цвет волос: темный;
Цвет глаз: светло-карие.
Кому что-либо известно о его местонахождении, просьба позвонить по телефонам: 02 (102) или 8-800-700-54-52.
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