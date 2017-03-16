Фото: pixabay.com

Неизвестный покупатель в Великобритании на торгах приобрел альбом с фотографиями Гитлера за 41 тысячу долларов, пишет портал "Дни.ру".

Изначально лот был выставлен за 15 тысяч фунтов стерлингов. Информация о продаже альбома появилась только в понедельник, 13 марта.

Скорее всего, снимки из альбома были сделаны близкими людьми Гитлера в разные его периоды жизни. В то время, когда он правил, все его фотографии проходили жесткую цензуру. Некоторые он согласовывал лично.

Между тем, интернет-пользователи осудили поступок таинственного покупателя. Они считают, что все фото диктатора нужно было уничтожить еще в прошлом веке.