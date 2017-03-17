Американские ученые сравнили сексуальную активность современной молодежи и рожденных в 60-е и 70-е годы. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Они выяснили, что те, кому сейчас 40 лет и больше были в свое время не особенно разборчивы в сексе, меняли и до сих пор меняют своих сексуальных партнеров, готовы на эксперименты в постели.

А вот современная молодежь, как оказалось, придерживается более строгих взглядов, ведут менее активную половую жизнь. Но дело не столько в воспитании, сколько в страхе подхватить венерические заболевания.



