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Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции в отношении работающих на украинской территории российских банков, пишет "ТАСС".

Речь идет о пяти банках: "Сбербанке", "VS Bank", Проминвестбанке, "ВТБ Банке" и "БМ Банке". Кроме этого, глава украинского государства дал распоряжение министерству иностранных дел своей страны проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Америки и других государств о введение санкций. Кроме этого, Порошенко поручил поставить перед этими странами вопрос о введении аналогичных санкций в отношении России.

О том, что Украина введет подобные санкции стало известно на этой неделе. Порошенко дал сутки Нацбанку, чтобы в ведомстве продумали меры против российских банков.