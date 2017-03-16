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Королева Британии Елизавета II дала добро главе Правительства Соединённого Королевства Терезе Мэй о выходе страны из Евросоюза. Об этом пишет "Лайф" со Reuters.

Как сообщается, теперь глава правительства начнет переговоры о выводе Великобритании из Евросоюза. Отмечается, что, скорее всего, это произойдёт ближе к концу марта.

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Как пишет "ТАСС", объявление об одобрении процедуры Brexit было сделано в рамках процедуры выдачи королевской санкции. Королева могла сама приехать в здание парламента, но такого не было с 1854 года.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , за выход из Европейского экономического сообщества проголосовали 52% британцев.

Brexit — это сокращение от British exit, дословно переводится как "британский выход". Термином Brexit стали именовать кампанию по выходу Великобритании из состава Евросоюза. Данную инициативу поддержали 17 миллионов британцев.