Фото: nat-geo.ru

Гололед и небольшие осадки прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 17 марта.

"В юго-восточных районах возможен небольшой снег, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят -3…-8 градусов, в предгорных районах -3…+2 градуса. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду с усилением по югу до 9-14 метров.

На территории краевой столицы без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы изморозь, возможен туман. Днем в Барнауле -2…-4 градусов.

Ветер северо-восточный до 9 метров в секунду.

