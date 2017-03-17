Фото: avito.ru

Гостевые дома продают в барнаульском яхт-клубе "Заречье" за 15 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.

"Продаются гостевые дома в яхт-клубе "Заречье"! Круглосуточная охрана, собственный причал для катеров, рядом вертолетная площадка, спортивный и спа-комплекс", — отмечается в объявлении.

Площадь одного дома составляет 220 квадратных метров. Материал стен – брус.

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Автор объявления подчеркивает, что в домах установлены большие окна, позволяющие наслаждаться видами на закаты и рассветы.