Фото: avito.ru
Гостевые дома продают в барнаульском яхт-клубе "Заречье" за 15 миллионов рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.
"Продаются гостевые дома в яхт-клубе "Заречье"! Круглосуточная охрана, собственный причал для катеров, рядом вертолетная площадка, спортивный и спа-комплекс", — отмечается в объявлении.
Площадь одного дома составляет 220 квадратных метров. Материал стен – брус.
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Автор объявления подчеркивает, что в домах установлены большие окна, позволяющие наслаждаться видами на закаты и рассветы.
Комментарии
Не топит?
а че фоток то нет реальных?
Каждый по пятнахе или за штуку лупят..?
Так это потёмкинская деревня, на самом деле тут забока и буераки. Поэтому фоток и нет. Ищут лoxoв.
Это напротив пляжа, скоро вас купающихся выселят.
надо по срочному до паводка продать